Медведев выиграл первый в карьере грунтовый турнир серии «Мастерс»
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27-летний теннисист из России в финальном матче «Мастерса» в Риме нанёс поражение датчанину Хольгеру Руне в двух сетах со счётом 7:5, 7:5. Игра продолжалась 1 час 43 минуты.
Медведев одержал первую победу на грунтовом «Мастерсе» и 20-ю в карьере на турнирах ATP. В обновлённом рейтинге россиянин поднимется на вторую строчку.
Ранее сообщалось, что греческий теннисист Стефанос Циципас во время полуфинального матча турнира серии «Мастерс» в Риме с Медведевым попросил свою маму Юлию Сальникову покинуть стадион.