Медведев выиграл первый в карьере грунтовый турнир серии «Мастерс»

Россиянин Даниил Медведев впервые в профессиональной карьере одержал победу на турнире серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на грунтовом покрытии.

27-летний теннисист из России в финальном матче «Мастерса» в Риме нанёс поражение датчанину Хольгеру Руне в двух сетах со счётом 7:5, 7:5. Игра продолжалась 1 час 43 минуты.

Медведев одержал первую победу на грунтовом «Мастерсе» и 20-ю в карьере на турнирах ATP. В обновлённом рейтинге россиянин поднимется на вторую строчку.

Ранее сообщалось, что греческий теннисист Стефанос Циципас во время полуфинального матча турнира серии «Мастерс» в Риме с Медведевым попросил свою маму Юлию Сальникову покинуть стадион.