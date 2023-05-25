Медведев — о победе на «Мастерсе» в Риме: играл нереально круто
- AP
«Ощущения нереальные. Честно, никогда не думал, что смогу выиграть настолько значимый турнир на грунте, тем более Рим. Не знаю, что случилось, играл нереально круто. Может быть, смена струн помогла», — цитирует Медведева Telegram-канал «Больше».
При этом победитель US Open 2021 признался, что стал гораздо лучше играть на турнирах с грунтовым покрытием.
«Полюбил ли я грунт? Ну, мы друзья. Теперь, возможно, мы стали друзьями. Раньше мы были врагами. Любви сейчас нет, но, возможно, мы стали друзьями», — добавил Медведев.
27-летний теннисист из России в финальном матче «Мастерса» в Риме нанёс поражение датчанину Хольгеру Руне в двух сетах со счётом 7:5, 7:5.
Медведев одержал первую победу на грунтовом «Мастерсе» и 20-ю в карьере на турнирах ATP. В обновлённом рейтинге россиянин поднялся на вторую строчку.
Ранее сообщалось, что Медведев сыграет с победителем квалификации в первом круге «Ролан Гаррос».