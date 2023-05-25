Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Медведев — о победе на «Мастерсе» в Риме: играл нереально круто

Короткая ссылка
Россиянин Даниил Медведев считает, что показал почти идеальный теннис на турнире серии «Мастерс» в Риме.
Медведев — о победе на «Мастерсе» в Риме: играл нереально круто
  • AP

«Ощущения нереальные. Честно, никогда не думал, что смогу выиграть настолько значимый турнир на грунте, тем более Рим. Не знаю, что случилось, играл нереально круто. Может быть, смена струн помогла», — цитирует Медведева Telegram-канал «Больше».

При этом победитель US Open 2021 признался, что стал гораздо лучше играть на турнирах с грунтовым покрытием.

«Полюбил ли я грунт? Ну, мы друзья. Теперь, возможно, мы стали друзьями. Раньше мы были врагами. Любви сейчас нет, но, возможно, мы стали друзьями», — добавил Медведев.

27-летний теннисист из России в финальном матче «Мастерса» в Риме нанёс поражение датчанину Хольгеру Руне в двух сетах со счётом 7:5, 7:5.

Медведев одержал первую победу на грунтовом «Мастерсе» и 20-ю в карьере на турнирах ATP. В обновлённом рейтинге россиянин поднялся на вторую строчку.

Ранее сообщалось, что Медведев сыграет с победителем квалификации в первом круге «Ролан Гаррос».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить