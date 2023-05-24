Касаткина и Кудерметова заявлены в основную сетку Уимблдона
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Турнирную сетку основы возглавили полячка Ига Свёнтек и белоруска Арина Соболенко. Среди россиянок на соревнования заявлены Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Варвара Грачёва, Анна Калинская, Анна Блинкова, Камилла Рахимова и Маргарита Бетова.
Вера Звонарёва стала второй в списке запасных из-за защищённого рейтинга.
Теннисисты из России и Белоруссии были отстранены от Уимблдона в 2022 году из‑за событий на Украине. За это организаторы турнира были оштрафованы на $1 млн, а WTA и АTP лишили Уимблдон рейтинговых очков.
31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее сообщалось, что Роман Сафиуллин попал в основную сетку Уимблдона вместо Рафаэля Надаля.