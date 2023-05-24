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Касаткина и Кудерметова заявлены в основную сетку Уимблдона

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Опубликована заявка теннисисток на открытый чемпионат Великобритании — Уимблдон, который пройдёт с 3 по 16 июля 2023 года.
Касаткина и Кудерметова заявлены в основную сетку Уимблдона
  • AP
  • © Dmitri Lovetsky

Турнирную сетку основы возглавили полячка Ига Свёнтек и белоруска Арина Соболенко. Среди россиянок на соревнования заявлены Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Варвара Грачёва, Анна Калинская, Анна Блинкова, Камилла Рахимова и Маргарита Бетова.

Вера Звонарёва стала второй в списке запасных из-за защищённого рейтинга.

Теннисисты из России и Белоруссии были отстранены от Уимблдона в 2022 году из‑за событий на Украине. За это организаторы турнира были оштрафованы на $1 млн, а WTA и АTP лишили Уимблдон рейтинговых очков.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов. 

Ранее сообщалось, что Роман Сафиуллин попал в основную сетку Уимблдона вместо Рафаэля Надаля.

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