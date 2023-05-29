Павлюченкова заявила, что хочет обрести свою лучшую форму после травмы

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова заявила, что намерена обрести свою лучшую форму после травмы.

«Моя цель — не просто вернуться в теннис. Я хочу быть лучшей версией себя, играть лучше, чем два года назад», — сказала Павлюченкова на пресс-конференции после матча на «Ролан Гаррос».

В первом круге Открытого чемпионата Франции она победила чешку Линду Фрухвиртову со счётом 6:2, 6:2.

В следующем раунде Павлюченкова встретится с другой россиянкой — Людмилой Самсоновой.

Из-за травмы россиянка досрочно завершила прошлый сезон в мае.

Ранее сообщалось, что Элина Аванесян вышла во второй круг «Ролан Гаррос».