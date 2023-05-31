Сила ветра: Медведев совершил 15 двойных ошибок и вылетел с «Ролан Гаррос» в первом круге

Даниил Медведев сенсационо уступил 172-й ракетке мира Тьяго Уайлду в первом круге «Ролан Гаррос». Российский теннисист из-за ветра допустил 15 двойных, а также 48 невынужденных ошибок, чем существенно помог малоизвестому бразильцу взять верх в пяти партиях. 16-летняя Мирра Андреева, напротив, выиграла свой первый в карьере матч на турнирах Большого шлема. Ей хватило 57 минут и 15 геймов, чтобы рассправиться с более опытной Элисон Риске. Не сумела поддержать младшую сестру Эрика Андреева, в трёх сетах уступившая другой американке Эмме Наварро.

Не день Медведева

От Даниила Медведева на нынешнем «Ролан Гаррос» специалисты ждали очень многого. Впервые за всю карьеру россиянина его даже рассматривали как одного из претендентов на трофей, поскольку в последнее время на грунте спортсмен действует великолепно и всего неделю назад выиграл «Мастерс» в Риме.

Однако, к сожалению, успешное выступление на турнире, предшествующем Большому шлему, зачастую играет с теннисистами злую шутку. Накануне Вероника Кудерметова, дошедшая в Италии до полуфинала, уступила Анне Каролине Шмидловой. То же самое в прошлом году произошло с Дарьей Касаткиной: победив в Канаде, он уступила в стартовом матче на US Open.

Тем не менее, за Даниилом таких тенденций ранее замечено не было. И казалось, что он должен легко справиться с бразильцем Тьяго Уайлдом, хотя тот и отлично смотрится на грунте: за текущий сезон 172-я ракетка мира выиграл 35 матчей на данном покрытии из 45, правда, на уровне челленджеров. А для выхода в основную сетку «Ролан Гаррос» прошёл трёх соперников в квалификации.

И скорее всего, Медведев бы легко справился с соперником, выйди он на корт в какой-нибудь другой день. Но во вторник, 30 мая, звёзды сошлись так, что у россиянина практически ничего не получалось. В первую очередь, его подвела подача: теннисист из-за гулявшего по стадиону ветра никак не мог попасть в квадрат первым мячом. Впрочем, это было полбеды, поскольку статистика в матче по данному показателю не сильно отличалась от среднего значения за 2023 год — 63%.

Основная проблема заключалась в том, что спортсмен не справлялся с задачей и со второй попытки, одна за другой штампуя двойные ошибки. В итоге к концу противостояния с бразильцем их насчитывалось 15 (!), в то время как за весь «Мастерс» в Риме — только 22.

«Да, было тяжело. Но вообще странно — ветер уже шесть дней дует в одну сторону, всегда в центр. Не помню такого в предыдущие годы. Ничего не поделаешь. Было непросто, но это часть игры. С такими тяжелыми мячами было трудно адаптироваться к ветру. Мне кажется, этот мяч даёт преимущество тем, кто сильно использует запястье — сегодняшнему сопернику, Карлосу Алькарасу, Стефаносу Циципасу. Они могут легче разгонять мяч, а я — нет. Сегодня всё так и было. Он контролировал игру, а я мучился — особенно против ветра», — признался Даниил после встречи.

Возникали проблемы у Медведева и во время розыгрышей: то, казалось бы, идеально выполненная свеча дважды подряд на пару сантиметров приземлялась в аут, то мяч в простой ситуации отправлялся в сетку. Не шёл и удар с бэкхенда. В итоге теннисист совершил 48 невынужденных ошибок за матч.

Безусловно, всё это выводило Даниила из равновесия и уже в первом сете он начал ругаться с тренером Жилем Серварой, потом долгой дискуссией с судьёй по поводу аута вызвал недовольство трибун, а в концовке пытался взбодриться, стуча себя ракеткой по голове. В третьем сете Медведеву ещё и прошлось брать медицинскую паузу: у него в очередной раз пошла кровь из носа.

Но даже в такой ситуации, когда многое не получалось, россиянин сражался до последнего. И два первых сета довёл до тай-брейка. Правда, первый остался за бразильцем. В третьей партии показалось, что кризис наконец-то пройден. Даниил, пусть и с трудом, взял четыре гейма подряд — 6:2. Но затем всё вернулось на круги своя. И теперь уже партия осталась за соперником — 6:3.

При этом, нужно отметить действия бразильца. Он не давал Медведеву расслабиться, обойдя его по числу активно выигранных мячей: 69 против 45-ти. Причём, даже в случае неудачи Тьяго улыбался. Было видно, он получает удовольствие от всего происходящего.

Кроме того, Уайлд великолепно провёл концовку встречи и не испугался рисковать, подавая на матч в пятом сете. При счёте 30:30 он мощно атаковал и не оставил россиянину шансов. А точку в противостоянии он поставил отличным ударом по линии навылет.

«Я боролся. В последнем гейме сравнял, сделал 30:30, но парень забил два виннерса. Бывает. Надеюсь, в следующий раз отыграюсь (улыбается). Конечно, я разочарован. Неделю буду думать об этом матче, но сейчас не вижу, где я допустил ошибки. Да, были двойные, но сегодня ветер такой безумный, что подавать непросто», — отметил россиянин.

Как признался после матча 23-летний бразилец, будучи юниором, он представлял, как выступает на «Ролан Гаррос» и обыгрывает сильнейших теннисистов мира. И вот его мечта наконец-то сбылась. Тьяго впервые в карьере победил спортсмена и топ-10 рейтинга ATP. Ну а Медведев впервые с 2020 года выбыл в первом круге турнира Большого шлема.

Вылет Даниил стал главной сенсацией игрового дня. Все остальные претенденты на победу в «Ролан Гаррос» первый раунд преодолели. Небольшие проблемы возникли лишь у Хольгера Руне, которому потребовалось четыре сета для того, чтобы справиться с американцем Кристофером Юбэнксом. Александр Зверев, Каспер Рууд, Тейлор Фритц со своими соперниками расправились в трёх партиях.

Первая победа Мирры

Первой из сестёр Андреевых на парижский корт вышла 16-летняя Мирра. Ей в соперницы досталась Элисон Риске. Свои лучшие в карьере результаты 32-летняя американка показывала несколько лет назад: в 2019-м она входила в топ-20 мирового рейтинга. Однако затем последовал спад, и сейчас она идёт лишь 85-й. Текущий сезон и вовсе складывается для теннисистки неудачно. Она пока не выиграла ни одного из пяти матчей на турнирах уровня WTA.

Ничем не удивила спортсменка и представительницу России. Хотя всё-таки в этом матче ожидалась более упорная борьба. Ведь Андреева проводила свой первый матч на взрослом турнире Большого шлема, и это могло заставить волноваться вчерашнюю юниорку. Но не тут-то было. Мирра начала встречу с того, что выиграла 10 очков подряд, сделала брейк и повела со счётом 3:0.

У россиянки не шла подача (41% попадания первым мячом), однако ей это нисколько не мешало. Раз за разом она наносила плотные удары под заднюю линию, и Риске не удавалось придумать способ, как с ними справиться. В итоге за весь матч со второй подачи 16-летняя спортсменка отдала всего два очка из 18-ти (89%).

Проблемы у Мирры в первой партии возникли только в седьмом гейме при счёте 4:2, когда она подарила сопернице три брейк-пойнта. Но сбой в действиях Андреевой оказался временным, она тут же исправилась, выдав очередную серию, на этот раз из 15 подряд выигранных очков.

Далее ситуация не изменилась. Андреева продолжала отправлять мячи под заднюю линию, хотя возможно хотелось бы большего разнообразия в её действиях. К сетке, например, за весь матч россиянка вышла всего три раза. Однако и этого было вполне достаточно, чтобы комфортно чувствовать себя на корте (20 активно выигранных очков против семи у американки за встречу). Как результат, Риске смогла взять во втором сете только один гейм — на подаче соперницы. Все остальные остались за россиянкой.

Интересно, что в следующем раунде Андреева встретится с Диан Парри. Француженка выбила из турнира украинку Ангелину Калинину, которая дошла до финала «Мастерса» в Риме.

Увы, поддержать начинания сестры не смогла Эрика. 20-летняя россиянка пробилась на турнир как лаки-лузер после снятия соотечественницы Анны Калинской. Но появившимся шансом воспользоваться у неё не получилось, хотя ц теннисистки были все шансы победить Эмму Наварро. Американка уверенно выиграла первый сет, дважды взяв подачу соперницы «под ноль». Россиянка поначалу явно нервничала: 11 невынужденных ошибок против четырёх у представительницы США.

Однако затем Андреева-старшая наконец справилась с волнением и навязала борьбу Наварро, которая, как показалось, уступала Эрике в физической подготовке, хотя всего на два года её старше. И если в начале матча она успела за укороченными мячами отечественной теннисистки, то во второй партии уже не так резко бежала к сетке. В итоге россиянка сделала два брейка и сравняла счёт в матче.

В третьем сете Андреева продолжала доминировать, но только три гейма. А потом у Наварро будто открылось второе дыхание, и ситуация на корте кардинально изменилась. Американка выиграла пять (!) геймов подряд и сделала счёт 5:3. Могла побороться и за шестой, но предпочла передохнуть и сконцентрироватьcя на своей подаче, которую уверенно взяла, реализовав первый же матчбол из двух.

Что касается фавориток «Ролан Гаррос», то серьёзных проблем во вторник они не испытали. Ига Свёнтек отдала испанке Кристине Бушкэ всего четыре гейма, в двух сетах справились с соперницами Онс Жабер и Елена Рыбакина.