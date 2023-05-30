Заслуженный тренер России назвал неожиданностью вылет Медведева с «Ролан Гаррос»

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук назвал поражение Даниила Медведева в первом круге Открытого чемпионата Франции неожиданностью.

«Полная неожиданность. Даниил показал посредственный теннис, непривычный для себя. Совершал слишком много ошибок, игровую инициативу не удерживал. В последнее время он прибавил в скоростях и темпе, но в этот раз ничего такого мы не увидели», — цитирует Янчука РИА Новости.

Медведев не смог пройти во второй круг «Ролан Гаррос», проиграв бразильцу Тьяго Уайлду со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6. Игра продолжалась 4 часа 15 минут. Россиянин впервые с 2020-го проиграл в первом круге турнира Большого шлема.

Также во время матча с бразильцем у Медведева пошла кровь из носа. Теннисист продолжил матч после помощи врачей.

Ранее финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков оценил поражение Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» в Париже.