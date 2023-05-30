Чесноков: это просто нереально, у Медведева букет ошибок

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков оценил поражение российского теннисиста Даниила Медведева в первом круге «Ролан Гаррос» в Париже.

«Это просто нереально! У Медведева букет ошибок. Подарок сопернику! Просто немыслимо. Когда играешь в хороший теннис, жалко проигрывать. А когда играешь, как дерьмо… Просто ужасно. Реальная сенсация», — цитирует Чеснокова Sport24.

Медведев не смог пройти во второй круг «Ролан Гаррос», проиграв бразильцу Тьяго Уайлду со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6. Игра продолжалась 4 часа 15 минут. Россиянин впервые с 2020-го проиграл в первом круге турнира Большого шлема.

Также во время матча с бразильцем у Медведева пошла кровь из носа. Теннисист продолжил матч после помощи врачей.

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