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Дмитриева не считает Джоковича главным фаворитом «Ролан Гаррос»

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Российский комментатор Анна Дмитриева высказалась о фаворитах Открытого чемпионата Франции — «Ролан Гаррос».

«Для меня номер один — это Алькарас. Он в идеальной форме. Показывает современный теннис. Джокович плохо играет в последнее время, и в какой он форме находится, понять сложно. Сейчас он уступает Алькарасу во многих компонентах», — цитирует Дмитриеву Legalbet.

Она также добавила, что после победы на турнире серии «Мастерс» в Риме у россиянина Даниила Медведева повышаются шансы на «Ролан Гаррос».

Турнир проходит с 22 мая по 11 июня в Париже. Призовой фонд соревнований составляет €49 600 000.

Ранее сообщалось, что Медведев сохранил лидерство в чемпионской гонке ATP.

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