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Дмитриева рассказала, что Мирра Андреева напоминает ей теннисистку Хингис

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Советская теннисистка, а ныне телекомментатор Анна Дмитриева заявила, что Мирра Андреева станет очень опасной соперницей, когда её мастерство окрепнет.
Дмитриева рассказала, что Мирра Андреева напоминает ей теннисистку Хингис
  • Gettyimages.ru

«Когда тебе 15-16 лет, это самое лучшее время для талантливых теннисисток, чтобы не просто добиваться прогресса, а совершать скачки. У неё есть хороший теннисный потенциал. Она в какой-то мере напоминает Мартину Хингис из Швейцарии», — цитирует Дмитриеву РИА Новости

Россиянка обыграла американку Элисон Риске со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 56 минут. Таким образом, Андреева одержала первую победу на турнирах Большого шлема. В следующем круге Андреева сыграет с француженкой Диан Парри.

Пробившись в основную сетку «Ролан Гаррос», Мирра стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо, дебютировавшей на Открытом чемпионате Франции в 1995 году в неполные 16 лет.

Ранее вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко заявил, что Андреева играет с напором и куражом, но пока непонятно, надолго ли ей этого хватит.

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