Селиваненко заявил, что напор и кураж теннисистки Андреевой играют в её пользу

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко заявил, что российская теннисистка Мирра Андреева играет с напором и куражом, но пока непонятно, надолго ли ей этого хватит.

«Мирра поймала свою игру и проводит матчи на подъёме и кураже. Она играет в своё удовольствие, и фактор её напора работает в её пользу. Сейчас она обыгрывает профессионалов, и в каждом следующем круге она может победить», — цитирует Селиваненко РИА Новости.

Россиянка обыграла американку Элисон Риске со счётом 6:2, 6:1. Продолжительность встречи составила 56 минут. Таким образом, Андреева одержала первую победу на турнирах Большого шлема. В следующем круге Андреева сыграет с француженкой Диан Парри.

Пробившись в основную сетку «Ролан Гаррос», Мирра стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо, дебютировавшей на Открытом чемпионате Франции в 1995 году в неполные 16 лет.

Ранее Андреева сообщила, что бывшая первая ракетка мира Энди Маррей пожелал ей удачи на «Ролан Гаррос».