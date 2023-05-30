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Андреева сообщила, что Маррей пожелал ей удачи на «Ролан Гаррос»

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Российская теннисистка Мирра Андреева сообщила, что бывшая первая ракетка мира Энди Маррей пожелал ей удачи на «Ролан Гаррос».
Андреева сообщила, что Маррей пожелал ей удачи на «Ролан Гаррос»
  • Gettyimages.ru

«После его победы на «Челленджере» я написала ему: «Поздравляю». И он ответил мне: «Спасибо, удачи на «Ролан Гаррос». Может быть, поэтому я сейчас так хорошо играю», — сказала Андреева на пресс-конференции.

В первом круге 16-летняя россиянка обыграла американку Элисон Риске со счётом 6:2, 6:1.

В следующем круге Андреева сыграет с победительницей матча между украинкой Ангелиной Калининой и француженкой Диан Парри.

Ранее сообщалось о том, что Федерация тенниса Франции не станет наказывать Джоковича за послание во время «Ролан Гаррос».

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