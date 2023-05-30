Андреева сообщила, что Маррей пожелал ей удачи на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева сообщила, что бывшая первая ракетка мира Энди Маррей пожелал ей удачи на «Ролан Гаррос».

«После его победы на «Челленджере» я написала ему: «Поздравляю». И он ответил мне: «Спасибо, удачи на «Ролан Гаррос». Может быть, поэтому я сейчас так хорошо играю», — сказала Андреева на пресс-конференции.

В первом круге 16-летняя россиянка обыграла американку Элисон Риске со счётом 6:2, 6:1.

В следующем круге Андреева сыграет с победительницей матча между украинкой Ангелиной Калининой и француженкой Диан Парри.

Ранее сообщалось о том, что Федерация тенниса Франции не станет наказывать Джоковича за послание во время «Ролан Гаррос».