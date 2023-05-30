Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Федерация тенниса Франции не станет наказывать Джоковича за послание во время «Ролан Гаррос»

Короткая ссылка
Организаторы Открытого чемпионата Франции прокомментировали инцидент с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.
Федерация тенниса Франции не станет наказывать Джоковича за послание во время «Ролан Гаррос»
  • AP

«Нет официальных правил Большого шлема относительно того, что игроки могут или не могут говорить. Федерация тенниса Франции не будет делать никаких заявлений или занимать какую-либо позицию по этому вопросу», — приводит заявление «Ролан Гаррос» The Mirror.

Напомним, что Джокович после матча первого круга Открытого чемпионата Франции в Париже с американцем Александром Ковачевичем написал на камере: «Косово — сердце Сербии! Остановите насилие». В социальных сетях требуют дисквалифицировать Джоковича за то, что он назвал Косово частью Сербии.

Серб победил Ковачевича со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:1). Продолжительность встречи составила 2 часа 26 минут.

В следующем круге Джокович сыграет с венгром Мартоном Фучовичем.

Ранее Джокович прокомментировал своё послание на камере после победы в первом круге турнира «Ролан Гаррос».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить