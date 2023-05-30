Федерация тенниса Франции не станет наказывать Джоковича за послание во время «Ролан Гаррос»

Организаторы Открытого чемпионата Франции прокомментировали инцидент с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

«Нет официальных правил Большого шлема относительно того, что игроки могут или не могут говорить. Федерация тенниса Франции не будет делать никаких заявлений или занимать какую-либо позицию по этому вопросу», — приводит заявление «Ролан Гаррос» The Mirror.

Напомним, что Джокович после матча первого круга Открытого чемпионата Франции в Париже с американцем Александром Ковачевичем написал на камере: «Косово — сердце Сербии! Остановите насилие». В социальных сетях требуют дисквалифицировать Джоковича за то, что он назвал Косово частью Сербии.

Серб победил Ковачевича со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:1). Продолжительность встречи составила 2 часа 26 минут.

В следующем круге Джокович сыграет с венгром Мартоном Фучовичем.

Ранее Джокович прокомментировал своё послание на камере после победы в первом круге турнира «Ролан Гаррос».