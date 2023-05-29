Джокович — о публичной поддержке сербов Косова: не буду оправдываться, сделал бы это снова
- AP
«Не знаю, накажут ли меня, но я бы сделал это снова. Я не политик и не собираюсь ввязываться в дебаты. Мне очень больно из-за происходящего. Не знаю, что ждёт сербский народ и Косово в будущем, но мне очень было нужно оказать поддержку», — приводит слова Джоковича Telegraf.
Напомним, что Джокович после матча первого круга Открытого чемпионата Франции в Париже с американцем Александром Ковачевичем написал на камере: «Косово — сердце Сербии! Остановите насилие». В социальных сетях требуют дисквалифицировать Джоковича за то, что он назвал Косово частью Сербии.
Серб победил Ковачевича со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:1). Продолжительность встречи составила 2 часа 26 минут.
В следующем круге Джокович сыграет с венгром Мартоном Фучовичем.
Ранее российская теннисистка Варвара Грачёва пробилась во второй круг «Ролан Гаррос».