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Джокович — о публичной поддержке сербов Косова: не буду оправдываться, сделал бы это снова

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Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал своё послание на камере после победы в первом круге турнира «Ролан Гаррос».
Джокович — о публичной поддержке сербов Косова: не буду оправдываться, сделал бы это снова
  • AP

«Не знаю, накажут ли меня, но я бы сделал это снова. Я не политик и не собираюсь ввязываться в дебаты. Мне очень больно из-за происходящего. Не знаю, что ждёт сербский народ и Косово в будущем, но мне очень было нужно оказать поддержку», — приводит слова Джоковича Telegraf.

Напомним, что Джокович после матча первого круга Открытого чемпионата Франции в Париже с американцем Александром Ковачевичем написал на камере: «Косово — сердце Сербии! Остановите насилие». В социальных сетях требуют дисквалифицировать Джоковича за то, что он назвал Косово частью Сербии.

Серб победил Ковачевича со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:1). Продолжительность встречи составила 2 часа 26 минут.

В следующем круге Джокович сыграет с венгром Мартоном Фучовичем.

Ранее российская теннисистка Варвара Грачёва пробилась во второй круг «Ролан Гаррос».

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