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Чесноков: уход Грачёвой во Францию не потеря для российского тенниса

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал процесс смены российского гражданства на французское теннисисткой Варварой Грачёвой.

«Я знаком с Варварой Грачёвой. Она очень хорошая и приятная в общении девушка, которая никогда не вызывала негативных эмоций. Варвара приняла наверняка непростое для себя решение стать гражданкой Франции и представлять это государство. Кто-то будет называть её предателем. Но я так не считаю. Никто не вправе осуждать её за это решение. 

Другой вопрос, является ли смена гражданства Грачёвой потерей для российского женского тенниса. Я думаю, ничего страшного в этом нет, у нас и так достаточно талантливых теннисисток. В том числе и на подходе, например Мирра Андреева. А настоящей потерей, на мой взгляд, был переход Елены Рыбакиной в Казахстан. Она выдающаяся теннисистка», — заявил он RT.

Ранее Чесноков поддержал вступившуюся за российских теннисистов украинку Свитолину.

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