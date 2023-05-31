Чесноков поддержал вступившуюся за российских теннисистов украинку Свитолину

Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков поддержал украинскую теннисистку Элину Свитолину, которая раскритиковала бойкот турниров с участием российских спортсменов.

«Если говорить честно, то уже надоело это политическое давление на спортсменов. Недавно вице-президент Федерации тенниса Украины Евгений Зуйкин в жёсткой форме критиковал Валерию Страхову за то, что она выступает в паре с россиянкой Ириной Хромачёвой. Казалось бы, ну что в этом такого, девушки вместе играют, побеждают. Страхова ничего плохого не совершила. А её поливают грязью.

Такое отношение к своим спортсменам, все эти рекомендации не жать руки, не общаться, никак не повлияют на положение дел, не изменят целей СВО. Украинские политики просто тратят время впустую и занимаются ерундой. Отстаньте от спортсменов. В нашем большом теннисном доме должен быть только спортивный климат, мы теннисисты, а не политики. Поэтому я полностью поддерживаю Элину Свитолину», — сказал Чесноков RT.

Ранее Чесноков поддержал зрителей, которые освистали украинку Марту Костюк на «Ролан Гаррос».