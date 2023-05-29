Чесноков поддержал зрителей, которые освистали украинку Костюк на «Ролан Гаррос»
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«Я считаю, что трибуны правильно освистали Костюк, они молодцы. На мой взгляд, WTA должна ещё оштрафовать её за неспортивное поведение. Это неприемлемо», — цитирует Чеснокова ТАСС.
Французские болельщики освистали Костюк после её отказа пожать руку Соболенко по окончании матча первого круга. Теннисистка из Белоруссии одержала победу в двух сетах (6:3, 6:2).
В следующем круге она встретится с победительницей матча Панна Удварди (Венгрия) — Ирина Шиманович (Белоруссия).
Ранее Костюк рассказала об отношениях с российскими и белорусскими коллегами.