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Чесноков поддержал зрителей, которые освистали украинку Костюк на «Ролан Гаррос»

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что зрители правильно освистали украинскую теннисистку Марту Костюк за отказ пожать руку белоруске Арине Соболенко.
Чесноков поддержал зрителей, которые освистали украинку Костюк на «Ролан Гаррос»
  • Gettyimages.ru

«Я считаю, что трибуны правильно освистали Костюк, они молодцы. На мой взгляд, WTA должна ещё оштрафовать её за неспортивное поведение. Это неприемлемо», — цитирует Чеснокова ТАСС. 

Французские болельщики освистали Костюк после её отказа пожать руку Соболенко по окончании матча первого круга. Теннисистка из Белоруссии одержала победу в двух сетах (6:3, 6:2).

В следующем круге она встретится с победительницей матча Панна Удварди (Венгрия) — Ирина Шиманович (Белоруссия).

Ранее Костюк рассказала об отношениях с российскими и белорусскими коллегами.

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