Костюк: россиянки и белоруски не решаются поговорить со мной уже 15 месяцев

Украинская теннисистка Марта Костюк рассказала об отношениях с российскими и белорусскими коллегами.

«Когда начались события у нас, было не так трудно, подойти к нам на пару минут, чтобы сказать хоть что-нибудь. Но они молча, глаза вниз и проходят мимо и ничего не говорят. Они не решаются подойти и поговорить со мной уже 15 месяцев», — заявила Костюк.

В первом круге «Ролан Гаррос» украинка уступила белоруске Арине Соболенко со счётом 3:6, 2:6. После матча Марта отказалась пожимать руку своей сопернице, за что была освистана зрителями.

Ранее Костюк заявила, что не ожидала свиста зрителей после матча с Соболенко на «Ролан Гаррос».