Украинка Свитолина не пожала руку россиянке Касаткиной на «Ролан Гаррос»

Украинка Элина Свитолина отказалась от традиционного рукопожатия после матча с россиянкой Дарьей Касаткиной на Открытом чемпионате Франции по теннису.

Теннисистка из России проиграла во встрече четвёртого круга Свитолиной в двух сетах со счётом 4:6, 6:7 (5:7). Игра продолжалась 1 час 57 минут.

В четвертьфинале Свитолина сыграет с победительницей противостояния Слоан Стивенс (США) — Арина Соболенко (Белоруссия).

Сразу после завершения игры россиянка подошла к судье на вышке и пожала ему руку, а затем подняла большой палец вверх, посмотрев на украинскую теннисистку.

Свитолина сообщила, что не жмёт руки российским теннисисткам из-за запрета правительства Украины.

Ранее стало известно, что Свитолина раскритиковала решение Министерства молодёжи и спорта Украины запретить спортсменам участвовать в турнирах с россиянами и белорусами.