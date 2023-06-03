Свитолина не жмёт руки российским теннисисткам из-за решения правительства Украины

Украинская теннисистка Элина Свитолина объяснила, почему не жмёт руки соперницам из России и Белоруссии.

«Это началось с правительства Украины, которое встречалось с российским правительством. Они были против рукопожатий, потому что не разделяют с ними ценности. Оттуда и пошло», — заявила теннисистка на пресс-конференции.

2 мая украинка обыграла российскую теннисистку Анну Блинкову и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», где встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Ранее стало известно, что Свитолина раскритиковала решение Министерства молодёжи и спорта Украины запретить спортсменам участвовать в турнирах с россиянами и белорусами.