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Свитолина не жмёт руки российским теннисисткам из-за решения правительства Украины

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Украинская теннисистка Элина Свитолина объяснила, почему не жмёт руки соперницам из России и Белоруссии.
Свитолина не жмёт руки российским теннисисткам из-за решения правительства Украины
  • AP

«Это началось с правительства Украины, которое встречалось с российским правительством. Они были против рукопожатий, потому что не разделяют с ними ценности. Оттуда и пошло», — заявила теннисистка на пресс-конференции.

2 мая украинка обыграла российскую теннисистку Анну Блинкову и вышла в четвёртый круг «Ролан Гаррос», где встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Ранее стало известно, что Свитолина раскритиковала решение Министерства молодёжи и спорта Украины запретить спортсменам участвовать в турнирах с россиянами и белорусами.

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