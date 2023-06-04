Павлюченкова объяснила, почему может пропустить Уимблдон-2023
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«Мой защищённый рейтинг позволяет мне сыграть только два турнира Большого шлема, а «Ролан Гаррос» — второй турнир Большого шлема, в котором я участвую в этом году», — цитирует Павлюченкову ТАСС.
Олимпийская чемпионка практически уверена, что организаторы Уимблдона вряд ли предоставят ей специальное приглашение (уайлд-кард).
«Вы серьёзно? Думаете, после прошлогодней ситуации они дадут мне уайлд-кард в этом году?» — ответила Павлюченкова с улыбкой на вопрос журналиста.
Тем не менее теннисистка дала понять, что попробует запросить приглашение на Уимблдон.
«Дам вам знать на следующей пресс-конференции. Скрестим пальцы», — заключила она.
Павлюченкова занимает 333-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), поскольку досрочно завершила прошлогодний сезон из-за травмы.
Уимблдон пройдёт с 3 по 16 июля.
Ранее Павлюченкова высказалась о выходе в четвертьфинал «Ролан Гаррос».