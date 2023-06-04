Ольховский: Павлюченкова ещё не до конца раскрылась на «Ролан Гаррос»

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский считает, что Анастасия Павлюченкова ещё способна преподнести сюрприз на Открытом чемпионате Франции по теннису 2023 года.

«Для меня это немного неожиданный результат, Настя молодец. Я всегда с уважением относился к ней и её игре, она большая трудяга. Мне кажется, она ещё не до конца раскрылась на этом турнире», — цитирует Ольховского ТАСС.

Он подчеркнул, что в игре Павлюченковой есть все компоненты, за счёт которых она может побеждать практически любого соперника.

31-летняя теннисистка из России в матче четвёртого круга в трёх сетах нанесла поражение Элисе Мертенс (28-й номер посева) из Бельгии со счётом 3:6, 7:6, 6:2. Игра продолжалась 3 часа 10 минут.

Следующей соперницей Павлюченковой станет Каролина Мухова (Чехия).

Россиянка в третий раз вышла в 1/4 финала на «Ролан Гаррос» и восьмой раз в карьере на турнирах Большого шлема в одиночном разряде.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Екатерина Александрова не смогла пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции.







