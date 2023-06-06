Чесноков считает, что Павлюченкова показала шикарную игру на «Ролан Гаррос»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался об игре российской теннисистки Анастасии Павлюченковой на «Ролан Гаррос».

«Павлюченкова показала шикарную игру на этом турнире. Она должна быть довольна своим результатом несмотря на сегодняшний проигрыш. Анастасия вернулась в WTA в полном объёме после длительного перерыва. Ей есть чем гордиться», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Он также подчеркнул, что российская теннисистка должна была обрести уверенность на турнире. По его словам, дальше результат Павлюченковой может быть лучше.

В 1/4 финала россиянка уступила чешке Каролине Муховой со счётом 5:7, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 30 минут.

В следующем раунде чешская теннисистка встретится с победительницей пары Элина Свитолина (Украина) — Арина Соболенко (Белоруссия).

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