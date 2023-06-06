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Чесноков считает, что Павлюченкова показала шикарную игру на «Ролан Гаррос»

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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался об игре российской теннисистки Анастасии Павлюченковой на «Ролан Гаррос».
Чесноков считает, что Павлюченкова показала шикарную игру на «Ролан Гаррос»
  • Gettyimages.ru

«Павлюченкова показала шикарную игру на этом турнире. Она должна быть довольна своим результатом несмотря на сегодняшний проигрыш. Анастасия вернулась в WTA в полном объёме после длительного перерыва. Ей есть чем гордиться», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Он также подчеркнул, что российская теннисистка должна была обрести уверенность на турнире. По его словам, дальше результат Павлюченковой может быть лучше.

В 1/4 финала россиянка уступила чешке Каролине Муховой со счётом 5:7, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 30 минут.

В следующем раунде чешская теннисистка встретится с победительницей пары Элина Свитолина (Украина) — Арина Соболенко (Белоруссия).

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