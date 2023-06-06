Чесноков считает, что Павлюченкова показала шикарную игру на «Ролан Гаррос»
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«Павлюченкова показала шикарную игру на этом турнире. Она должна быть довольна своим результатом несмотря на сегодняшний проигрыш. Анастасия вернулась в WTA в полном объёме после длительного перерыва. Ей есть чем гордиться», — цитирует Чеснокова ТАСС.
Он также подчеркнул, что российская теннисистка должна была обрести уверенность на турнире. По его словам, дальше результат Павлюченковой может быть лучше.
В 1/4 финала россиянка уступила чешке Каролине Муховой со счётом 5:7, 2:6. Продолжительность матча составила 1 час 30 минут.
В следующем раунде чешская теннисистка встретится с победительницей пары Элина Свитолина (Украина) — Арина Соболенко (Белоруссия).
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