Веснина призвала Хачанова вспомнить свою победу над Джоковичем и повторить её

Олимпийская чемпионка по теннису Елена Веснина высказалась о шансах российского теннисиста Карена Хачанова с сербом Новаком Джоковичем в матче четвертьфинала «Ролан Гаррос».

«Есть ли у Хачанова шансы против Джоковича? Шансы есть всегда, даже против Новака. Карен уже обыгрывал его на «Мастерсе» в Париже пару лет назад. Почему бы не повторить?» — цитирует Веснину «Чемпионат».

27-летний теннисист из России (11-й номер посева) в матче четвёртого круга нанёс поражение Лоренцо Сонего из Италии со счётом 1:6, 6:4, 7:6, 6:1. Следующим соперником Хачанова станет Джокович (третий номер посева).

Призовой фонд «Ролан Гаррос» 2023 года составляет порядка €49 млн.

Ранее сообщалось, что впервые в истории в топ-10 АТР будут трое россиян.