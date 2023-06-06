Веснина призвала Хачанова вспомнить свою победу над Джоковичем и повторить её
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«Есть ли у Хачанова шансы против Джоковича? Шансы есть всегда, даже против Новака. Карен уже обыгрывал его на «Мастерсе» в Париже пару лет назад. Почему бы не повторить?» — цитирует Веснину «Чемпионат».
27-летний теннисист из России (11-й номер посева) в матче четвёртого круга нанёс поражение Лоренцо Сонего из Италии со счётом 1:6, 6:4, 7:6, 6:1. Следующим соперником Хачанова станет Джокович (третий номер посева).
Призовой фонд «Ролан Гаррос» 2023 года составляет порядка €49 млн.
Ранее сообщалось, что впервые в истории в топ-10 АТР будут трое россиян.