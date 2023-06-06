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Журова объяснила, почему Великобритания отказывает в визах российским теннисистам

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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала новость о том, что правительство Великобритании никак не может выдать визы российским теннисистам для участия в турнире «Уимблдон», который пройдёт с 3 по 16 июля в одноимённом городе.
Журова объяснила, почему Великобритания отказывает в визах российским теннисистам
  • РИА Новости

«Организаторы «Уимблдона» всё-таки сумели найти для себя комфортное положение. Теперь они смогут не пустить русских спортсменов на соревнование и не получить за это штраф от ATP и WTF, как это было в прошлом году. Стало удобнее, ведь можно ссылаться на правительство Великобритании. Мол, это не мы не пустили, а чиновники. С ними и разбирайтесь. Такое уже было в 2012 году, когда на Олимпийские игры в Лондон не пустили Александра Лукашенко, хотя у него была официальная аккредитация от МОК. Проверенная схема.

Повлияет это как-то на имидж турнира? Не думаю, потому что в Европе все одобряют наше отстранение. Другое дело, что спортивный уровень «Уимблдона» значительно снизится без участия наших теннисистов», — сказала Журова RT.

Ранее Журова поделилась мнением о возможном переходе танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

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