Журова о Дэвис и Смолкине: катастрофа какая-то с их переходами

Депутат Госдумы Светлана Журова поделилась мнением о возможном переходе танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

«Они уже столько раз куда-то переходили, они были в Америке, Канаде теперь вот Грузия. Не знаю, что ещё будет про них, но это какая-то катастрофа с их переходами. Я уже не поверю, пока они действительно не перейдут», — цитирует Журову Metaratings.

Танцевальная пара пропустила чемпионат России — 2023, а также не выступила на этапах Гран-при России в сезоне-2022/23. Фигуристы тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда. Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, её партнёр — сын актёра Бориса Смолкина.

Дэвис и Смолкин выступают в паре с 2018 года. В феврале 2022 года стали 14-ми на Олимпиаде в Пекине (Китай).

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не нужно препятствовать Дэвис и Смолкину в вопросе смены гражданства.