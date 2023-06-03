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Стивенс поддержала отказ теннисистки Соболенко от открытой пресс-конференции

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Чемпионка US Open – 2017, бывшая третья ракетка мира американка Слоан Стивенс оценила отказ второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко проводить открытую пресс-конференцию на «Ролан Гаррос».
Стивенс поддержала отказ теннисистки Соболенко от открытой пресс-конференции
  • Gettyimages.ru

«На пресс-конференции все должны чувствовать себя в безопасности, чувствовать себя комфортно. И если это не так, то она правильно поступила. Если она не чувствует себя в безопасности, то ей не нужно там находиться», — заявила Стивенс на пресс-конференции.

Соболенко отказалась от пресс-конференции «ради собственного психического здоровья и благополучия» после конфликта с украинским журналистом. Белорусская спортсменка также отметила, что не чувствовала себя в безопасности.

В третьем круге турнира Соболенко обыграла россиянку Камиллу Рахимову со счётом 2:6, 2:6. Её следующей соперницей станет Слоан Стивенс (США).

Ранее Соболенко пропустила политические вопросы от украинской журналистки.

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