Стивенс поддержала отказ теннисистки Соболенко от открытой пресс-конференции

Чемпионка US Open – 2017, бывшая третья ракетка мира американка Слоан Стивенс оценила отказ второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко проводить открытую пресс-конференцию на «Ролан Гаррос».

«На пресс-конференции все должны чувствовать себя в безопасности, чувствовать себя комфортно. И если это не так, то она правильно поступила. Если она не чувствует себя в безопасности, то ей не нужно там находиться», — заявила Стивенс на пресс-конференции.

Соболенко отказалась от пресс-конференции «ради собственного психического здоровья и благополучия» после конфликта с украинским журналистом. Белорусская спортсменка также отметила, что не чувствовала себя в безопасности.

В третьем круге турнира Соболенко обыграла россиянку Камиллу Рахимову со счётом 2:6, 2:6. Её следующей соперницей станет Слоан Стивенс (США).

Ранее Соболенко пропустила политические вопросы от украинской журналистки.