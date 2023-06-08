Соболенко: я еду на Уимблдон, мне дали визу
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«О да, теперь у меня есть виза, ю-ху! Можно это отпраздновать. Я еду на Уимблдон, и это отличная новость. Я в нетерпении, мне очень нравится там играть, нравится атмосфера», — заявила Соболенко на пресс-конференции.
8 июня белоруска сенсационно уступила чешке Каролине Муховой в полуфинале «Ролан Гаррос» со счётом 6:7, 7:6, 5:7. Встреча продолжалась 3 часа 16 минут.
31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее британский журналист газеты The i Майкл Дэй призвал общественность не обращаться с российскими и белорусскими теннисистами как с преступниками.