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Соболенко: я еду на Уимблдон, мне дали визу

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Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что получила визу для поездки в Великобританию на Уимблдон-2023.
Соболенко: я еду на Уимблдон, мне дали визу
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Clayton - Corbis

«О да, теперь у меня есть виза, ю-ху! Можно это отпраздновать. Я еду на Уимблдон, и это отличная новость. Я в нетерпении, мне очень нравится там играть, нравится атмосфера», — заявила Соболенко на пресс-конференции. 

8 июня белоруска сенсационно уступила чешке Каролине Муховой в полуфинале «Ролан Гаррос» со счётом 6:7, 7:6, 5:7. Встреча продолжалась 3 часа 16 минут. 

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов. 

Ранее британский журналист газеты The i Майкл Дэй призвал общественность не обращаться с российскими и белорусскими теннисистами как с преступниками.

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