Британский журналист призвал не обращаться с российскими теннисистами как с преступниками
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На портале inews Дэй выпустил статью с заголовком: «Теннисисты не виноваты в событиях на Украине, так что перестаньте обращаться с ними как с преступниками. Травля белоруски Арины Соболенко некоторыми журналистами бессмысленна и неприятна».
Также в своём материале он осудил политические вопросы, которые задают журналисты на пресс-конференциях российским и белорусским теннисистам.
Теннисисты из России и Белоруссии были отстранены от Уимблдона в 2022 году из‑за событий на Украине. За это организаторы турнира были оштрафованы на $1 млн, а WTA и АTP лишили Уимблдон рейтинговых очков.
31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее организаторы Уимблдона отказали в выдаче аккредитаций российским СМИ.