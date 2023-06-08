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Британский журналист призвал не обращаться с российскими теннисистами как с преступниками

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Британский журналист газеты The i Майкл Дэй призвал общественность не обращаться с российскими и белорусскими теннисистами как с преступниками.
Британский журналист призвал не обращаться с российскими теннисистами как с преступниками
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

На портале inews Дэй выпустил статью с заголовком: «Теннисисты не виноваты в событиях на Украине, так что перестаньте обращаться с ними как с преступниками. Травля белоруски Арины Соболенко некоторыми журналистами бессмысленна и неприятна».

Также в своём материале он осудил политические вопросы, которые задают журналисты на пресс-конференциях российским и белорусским теннисистам. 

Теннисисты из России и Белоруссии были отстранены от Уимблдона в 2022 году из‑за событий на Украине. За это организаторы турнира были оштрафованы на $1 млн, а WTA и АTP лишили Уимблдон рейтинговых очков.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов. 

Ранее организаторы Уимблдона отказали в выдаче аккредитаций российским СМИ.

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