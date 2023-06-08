Соболенко о поражении от Муховой: я разочарована, но ничего страшного

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями от поражения в матче полуфинала «Ролан Гаррос» с чешкой Каролиной Муховой.

«Трудный матч. Она играла невероятно. И всё же у меня было много возможностей, но я ими не воспользовалась. Конечно, я очень разочарована этим обидным поражением, но ничего страшного», — заявила Соболенко на пресс-конференции.

Также теннисистка сообщила, что получила визу для поездки в Великобританию на Уимблдон-2023.

8 июня белоруска сенсационно уступила чешке Каролине Муховой в полуфинале «Ролан Гаррос» со счётом 6:7, 7:6, 5:7. Встреча продолжалась 3 часа 16 минут.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Соболенко ответила на вопрос о своём отношении к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.