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Мухова призналась, что боролась с судорогами в полуфинале «Ролан Гаррос»

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Финалистка Открытого чемпионата Франции по теннису чешка Каролина Мухова призналась, что испытывала судороги в ногах в полуфинальном матче турнира против белоруски Арины Соболенко.
Мухова призналась, что боролась с судорогами в полуфинале «Ролан Гаррос»
  • © Julian Finney/Getty Images

«Это был долгий матч, довольно интенсивный. Через два часа моё тело почувствовало это. Я сейчас сильно устала, надеюсь, к субботе буду чувствовать себя прекрасно. У меня были небольшие судороги в ногах», — заявила Мухова на пресс-конференции.

Мухова, обыграла белоруску Арину Соболенко со счётом 6:7, 7:6, 5:7. Встреча продолжалась 3 часа 16 минут. В финале чешка сыграет с полькой Игой Свёнтек, которая одержала победу над бразильянкой Беатрис Хаддад-Майей в двух сетах со счётом 6:2, 7:6 (9:7) за 2 часа 11 минут.

Ранее Соболенко поделилась эмоциями от поражения в матче полуфинала «Ролан Гаррос» с Муховой.

 

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