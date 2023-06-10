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Ольховский: Корнеева и Мирра Андреева в будущем могут бороться за самые высокие награды

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Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался об игре Алины Корнеевой на юниорском «Ролан Гаррос».
Ольховский: Корнеева и Мирра Андреева в будущем могут бороться за самые высокие награды
  • Gettyimages.ru

«Алина — молодец, самым тяжёлым для неё стал первый матч, дальше уже ей было чуть полегче. Сравнивать их с Миррой Андреевой, наверное, не совсем правильно, хотя они недавно играли в Австралии, Алина тогда в упорной борьбе победила. Мне кажется, у них примерно одинаковый уровень, обе в будущем могут бороться за самые высокие награды», — сказал Ольховский ТАСС.

Россиянка одержала победу над перуанкой Перес-Аларкон в двух сетах со счётом 7:6, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 38 минут.

Корнеева сыграла второй раз подряд в финале юниорского турнира Большого шлема.

16-летняя Андреева завершила выступление на своём дебютном турнире Большого шлема, проиграв в третьем круге «Ролан Гаррос» шестой ракетке мира американке Кори Гауфф. 

Пробившись в основную сетку «Ролан Гаррос», Мирра стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо, дебютировавшей на Открытом чемпионате Франции в 1995 году в неполные 16 лет.

Ранее Андреева раскритиковала корты на турнирах Международной федерации тенниса (ITF).

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