Веснина высказалась о российском финале турнира в Хертогенбосе
«Оказаться в финале — очень хороший результат. Александрова уже побеждала в Хертогенбосе. Будет непростой матч для обеих. Всегда сложно играть против соотечественников. Но это уже классная неделя», — цитирует Веснину «Чемпионат».
Вероника взяла верх над словачкой Викторией Грунчаковой в полуфинале турнира и впервые в сезоне поборется за трофей. В решающем матче она встретится с Александровой, которая справилась в двух сетах с белоруской Александрой Саснович. Финал пройдёт 18 июня.
Ранее Кудерметова заявила, что Александрова играет очень агрессивно, особенно на траве.