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Веснина высказалась о российском финале турнира в Хертогенбосе

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Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась ожиданиями от финального матча между Вероникой Кудерметовой и Екатериной Александровой на турнире в Хертогенбосе (Нидерланды).

«Оказаться в финале — очень хороший результат. Александрова уже побеждала в Хертогенбосе. Будет непростой матч для обеих. Всегда сложно играть против соотечественников. Но это уже классная неделя», — цитирует Веснину «Чемпионат».

Вероника взяла верх над словачкой Викторией Грунчаковой в полуфинале турнира и впервые в сезоне поборется за трофей. В решающем матче она встретится с Александровой, которая справилась в двух сетах с белоруской Александрой Саснович. Финал пройдёт 18 июня.

Ранее Кудерметова заявила, что Александрова играет очень агрессивно, особенно на траве.

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