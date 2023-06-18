Кудерметова: Александрова играет очень агрессивно, особенно на траве

Российская теннисистка Вероника Кудерметова высказалась об игре с соотечественницей Екатериной Александровой в финале турнира WTA в Хертогенбосе (Нидерланды).

«Она играет очень агрессивно, особенно на траве, будет непросто. Но финал — это ещё один дополнительный турнир, и я постараюсь сосредоточиться и показать свой лучший теннис», — цитирует Кудерметову сайт WTA.

Вероника взяла верх над словачкой Викторией Грунчаковой в полуфинале турнира и впервые в сезоне поборется за трофей. В решающем матче она встретится с Александровой, которая справилась в двух сетах с белоруской Александрой Саснович. Финал пройдёт 18 июня.

Ранее сообщалось, что Карацев победил Мартерера и вышел в финал квалификации турнира в Галле.