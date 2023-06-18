Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Кудерметова: Александрова играет очень агрессивно, особенно на траве

Короткая ссылка
Российская теннисистка Вероника Кудерметова высказалась об игре с соотечественницей Екатериной Александровой в финале турнира WTA в Хертогенбосе (Нидерланды).

«Она играет очень агрессивно, особенно на траве, будет непросто. Но финал — это ещё один дополнительный турнир, и я постараюсь сосредоточиться и показать свой лучший теннис», — цитирует Кудерметову сайт WTA.

Вероника взяла верх над словачкой Викторией Грунчаковой в полуфинале турнира и впервые в сезоне поборется за трофей. В решающем матче она встретится с Александровой, которая справилась в двух сетах с белоруской Александрой Саснович. Финал пройдёт 18 июня.

Ранее сообщалось, что Карацев победил Мартерера и вышел в финал квалификации турнира в Галле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить