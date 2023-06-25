Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Ольховский назвал причину поражения Рублёва в финале турнира в Галле

Короткая ссылка
Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублёва в финале турнира в Галле от казахстанца Александра Бублика.
Ольховский назвал причину поражения Рублёва в финале турнира в Галле
  • Gettyimages.ru

«Матч решился во втором гейме третьего сета. На траве специфическое покрытие. Бублик подавал чисто. Он рисковал. На приёме очень сложно играть при таком покрытии. Ты не понимаешь, что он будет делать. Нет одного ритма», — цитирует Ольховского «Спорт-Экспресс».

Матч завершился со счётом 3:6, 6:3, 3:6. Игра продолжалась 1 час 36 минут.

Рублёв сделал 11 подач навылет и две двойные ошибки. Россиянин реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету его соперника 21 эйс, 12 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Ранее сообщалось, что Евгения Родина с победы стартовала на турнире WTA в немецком Бад-Хомбург-фор-дер-Хёэ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить