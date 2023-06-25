Ольховский назвал причину поражения Рублёва в финале турнира в Галле

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублёва в финале турнира в Галле от казахстанца Александра Бублика.

«Матч решился во втором гейме третьего сета. На траве специфическое покрытие. Бублик подавал чисто. Он рисковал. На приёме очень сложно играть при таком покрытии. Ты не понимаешь, что он будет делать. Нет одного ритма», — цитирует Ольховского «Спорт-Экспресс».

Матч завершился со счётом 3:6, 6:3, 3:6. Игра продолжалась 1 час 36 минут.

Рублёв сделал 11 подач навылет и две двойные ошибки. Россиянин реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету его соперника 21 эйс, 12 двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

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