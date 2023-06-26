Кудерметова поднялась на 12-е место в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в одиночном разряде.

Лучшей среди россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, занимающая 11-ю строчку. Вероника Кудерметова поднялась на 12-е место. Следом идут Людмила Самсонова (15-я), Екатерина Александрова (21-я) и Анастасия Потапова (22-я).

Лидером рейтинга осталась Ига Свёнтек из Польши. На втором месте — Арина Соболенко из Белоруссии. Замыкает тройку Елена Рыбакина из Казахстана.

Ранее сообщалось, что Карлос Алькарас вернулся на первую строчку рейтинга АТР.