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Кудерметова поднялась на 12-е место в рейтинге WTA

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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в одиночном разряде.

Лучшей среди россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, занимающая 11-ю строчку. Вероника Кудерметова поднялась на 12-е место. Следом идут Людмила Самсонова (15-я), Екатерина Александрова (21-я) и Анастасия Потапова (22-я).

Лидером рейтинга осталась Ига Свёнтек из Польши. На втором месте — Арина Соболенко из Белоруссии. Замыкает тройку Елена Рыбакина из Казахстана.

Ранее сообщалось, что Карлос Алькарас вернулся на первую строчку рейтинга АТР.

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