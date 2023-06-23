Хачанов — о снятии с Уимблдона: решение об отказе далось непросто

Российский теннисист Карен Хачанов высказался о своём решении сняться с Открытого чемпионата Великобритании.

«Мне нелегко это писать, но я должен сообщить, что снимаюсь с предстоящего Уимблдона. Из-за травмы, полученной на «Ролан Гаррос», — стрессового перелома крестцовой кости — я не смогу сыграть на Уимблдоне второй год подряд. Решение об отказе далось непросто. Спасибо за понимание и поддержку, она для меня многое значит», — написал Хачанов в социальных сетях.

27-летний россиянин пропустит турнир из‑за стрессового перелома. Вместо россиянина в основную сетку турнира Большого шлема войдёт аргентинец Франсиско Серундоло.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов. Открытый чемпионат Великобритании 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля.

Ранее в пресс-службе Уимблдона рассказали об условиях участия российских юниоров.