В пресс-службе Уимблдона рассказали об условиях участия российских юниоров

В пресс-службе Уимблдона рассказали, что российские юниоры смогут принять участие на турнире при выполнении нескольких условий.

«Российские юниоры смогут соревноваться как нейтральные спортсмены при условии, что они подписали декларацию о нейтралитете и имеют действующую визу для въезда в Великобританию», — приводит слова пресс-службы турнира ТАСС.

В июне президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что юниорские спортсмены имеют некоторые сложности с получением документа для въезда в Великобританию.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов. Открытый чемпионат Великобритании 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля.

Ранее сообщалось, что Хачанов снялся с Уимблдона.