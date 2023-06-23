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В пресс-службе Уимблдона рассказали об условиях участия российских юниоров

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В пресс-службе Уимблдона рассказали, что российские юниоры смогут принять участие на турнире при выполнении нескольких условий.
В пресс-службе Уимблдона рассказали об условиях участия российских юниоров
  • Gettyimages.ru
  • © Pool

«Российские юниоры смогут соревноваться как нейтральные спортсмены при условии, что они подписали декларацию о нейтралитете и имеют действующую визу для въезда в Великобританию», — приводит слова пресс-службы турнира ТАСС.

В июне президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, что юниорские спортсмены имеют некоторые сложности с получением документа для въезда в Великобританию.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов. Открытый чемпионат Великобритании 2023 года пройдёт с 3 по 16 июля.

Ранее сообщалось, что Хачанов снялся с Уимблдона.

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