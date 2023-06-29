Дмитриева: выход в основную сетку Уимблдона говорит о безусловном таланте Андреевой

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева оценила выход 16-летней россиянки Мирры Андреевой в основную сетку Открытого чемпионата Великобритании.

«Все матчи в квалификации, кроме самого последнего, дались Мирре легко. Выход в основную сетку Уимблдона говорит о безусловном таланте Андреевой. Она впервые играет на траве и сразу же проходит всю квалификацию «Шлема», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

Она также подчеркнула, что российской теннисистке достаточно комфортно выступать на травяном покрытии. По её словам, она удивилась самообладанию и спокойствию на корте молодой спортсменки.

«Уверена, Мирра не ударит в грязь лицом в любом случае», — заключила Дмитриева.

Россиянка обыграла немку Тамару Корпач со счётом 7:5, 5:7, 6:2. Продолжительность встречи составила два часа.

Уимблдон пройдёт с 3 по 16 июля.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что Зверев поддержал решение допустить россиян на Уимблдон 2023 года.