Мирра Андреева обыграла Тамару Корпач и вышла в основную сетку Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева пробилась в основную сетку Уимблдона.

Россиянка обыграла немку Тамару Корпач со счётом 7:5, 5:7, 6:2. Продолжительность встречи составила два часа.

Таким образом, Андреева вышла в основную сетку Открытого чемпионата Великобритании.

Уимблдон пройдёт с 3 по 16 июля.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее сообщалось, что Зверев поддержал решение допустить россиян на Уимблдон 2023 года.