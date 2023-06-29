Фантастический дебют: Мирра Андреева впервые в карьере сыграла на траве и с ходу пробилась в основную сетку Уимблдона

Мирра Андреева стала единственной россиянкой, которой удалось пробиться в основную сетку Уимблдона через квалификацию. В финальном матче отборочного турнира она в трёх сетах обыграла немку Тамару Корпач. Для 16-летней теннисистки три прошедшие встречи стали дебютными в карьере на траве. По её собственному признанию, адаптация к новому покрытию проходила чрезвычайно сложно.

Мирра Андреева продолжает подтверждать статус восходящей звезды женского тенниса. 16-летняя россиянка впервые в карьере сыграла на траве, взяла все три матча квалификации Уимблдона и пробилась в основную сетку турнира Большого шлема. Причём она стала единственной из россиянок, кому удалось это сделать. Ещё семь российских теннисисток зачехлили ракетки, не дойдя до решающей стадии.

При этом отношения уроженки Красноярска с новым для неё покрытием складывались совсем непросто. Как призналась Мирра после полуфинала квалификации, впервые выйдя на корт, она с трудом могла удержаться на ногах и двигаться в привычном темпе.

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«На первой тренировке я упала трижды. Мне было довольно сложно привыкнуть к траве: нужно по-другому двигаться, мяч отскакивает иначе, трава скользкая. Чувствую, что двигаюсь немного медленнее, но думаю, что это нормально. Стараюсь двигаться мелкими шажками и по-прежнему на корте чувствую себя неуверенно. Как мы видим, пока неплохо получается», — поделилась россиянка.

Действительно, первые сложности не помешали молодой спортсменке обыгрывать противниц с разгромным счётом. В первом круге Андреева нанесла поражение испанке Росе Висенс Мас — 6:3, 6:1, а затем не оставила шансов француженке Хлоэ Паке — 6:1, 6:2.

Решающий матч за выход в основную сетку получился куда более упорным. Россиянке противостояла опытная немецкая теннисистка Тамара Корпач, которая, хотя и не может похвастаться особыми достижениями в туре, провела по одному матчу в основной сетке на каждом из турниров Большого шлема. В прошлом году она попала на Уимблдон по рейтингу, однако в этом вынуждена была проходить горнило квалификации.

Первый сет выдался очень нервным для обеих участниц. Начиная со счёта 3:2 в пользу Андреевой, девушки шесть геймов подряд не могли взять свои подачи, и партия едва не перетекла в тай-брейк. Лишь в 12-м гейме Мирре удалось переломить эту тенденцию: отыграв два брейк-поинта она всё-таки поставила точку в сете в свою пользу — 7:5.

Вторую партию Андреева начала с брейка и, казалось, уверенно шла к быстрому завершению игры. Она вела 5:4 и подавала на матч, однако в этот момент у Корпач словно открылось второе дыхание. Немка шла ва-банк, откровенно переигрывала россиянку у сетки, а Мирра допускала слишком много невынужденных ошибок — за сет их накопилось 20 против 12 у соперницы. К тому же 16-летняя россиянка, упустив нити игры, стала заметно нервничать и ругаться на себя и покрытие. А когда немка, взяв четыре гейма подряд, записала сет в свою пользу, Мирра просто швырнула ракетку на траву.

К счастью, ей удалось укротить разбушевавшиеся эмоции и провести третью партию более хладнокровно и уверенно. Само за себя говорит резко уменьшившееся число ошибок (шесть против 14 у Корпач) и улучшившееся попадание первой подачи (70% против 55%). Но при этом Андреева всё так же была недовольна покрытием. В одном из розыгрышей у неё поехала нога, теннисистка упала и в сердцах крикнула: «Ненавижу эту траву!» Впрочем, тут же она взяла подачу соперницы и вышла подавать на матч при счёте 5:2. На этот раз Мирра своего не упустила — заработала тройной матчбол и реализовала его со второй попытки в эффектном розыгрыше, поймав соперницу на противоходе.

Таким образом, юная россиянка пробилась в основную сетку второго подряд турнира Большого шлема. При этом она стала вторым самым молодым квалифаем Уимблдона после Кори Гауфф, которая проделала то же самое в 15-летнем возрасте четыре года назад.

Соцсети полны восторженных комментариев относительно игры Андреевой. Пользователи шутят, что вряд ли кто-то из участниц турнира хотел бы получить Мирру в соперницы, несмотря на её возраст и выход из квалификации. А комментатор ESPN Джон Хорн в своём Twitter-аккаунте выразил уверенность, что россиянка выиграет турнир Большого шлема в ближайшие три года. По его мнению, у неё для этого есть все необходимые навыки и, самое главное, уверенность на корте. Выдержка теннисистки поразила и 18-кратную чемпионку СССР по теннису Анну Дмитриеву.

«Все матчи в квалификации, кроме самого последнего, дались Мирре легко. Выход в основную сетку Уимблдона говорит о безусловном таланте Андреевой. Она впервые играет на траве и сразу же проходит всю квалификацию Шлема. Мирре очень комфортно играть на траве, это прям видно. Удивляют её самообладание и вечное спокойствие на корте. Ей всего лишь 16 лет, это нехарактерно для такого возраста. Зайдёт ли она далеко на Уимблдоне? О шансах говорить пока очень рано. Можно будет прогнозировать после появления сетки. Уверена, Мирра не ударит в грязь лицом в любом случае», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

На растущую популярность Андреевой отреагировала и компания Netflix, которая снимает россиянку для второго сезона сериала «Брейк-пойнт». По словам Мирры, она уже привыкла к съёмочной группе, которая сопровождает её повсюду.

«Мы начали работать вместе в Париже. Мне нравится внимание, которое мне уделяется. Они просто ходят за мной, не задают никаких вопросов, так что всё в порядке. Я просто занимаюсь своими делами, а они находятся рядом. Милые люди. По крайней мере, пока!» — рассказала теннисистка.

При этом она призналась, что не испытывает никакой эйфории по поводу своих предыдущих успехов, в частности, выхода в четвёртый круг представительного турнира в Испании и в третий на Открытом чемпионате Франции.

«Мадрид и «Ролан Гаррос» остались в прошлом, это время прошло. У меня множество воспоминаний: есть приятные, но также некоторые из них — неприятные. Однако я стараюсь двигаться дальше. Это был важный момент для меня, но теперь я играю на следующем турнире и полностью сосредоточена на Уимблдоне», — подчеркнула россиянка.