Селиваненко: в будущем Андреева может стать лидером тура — Мирра очень талантлива
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«Мирра, несомненно, одна из наиболее талантливых в своём поколении и в будущем может претендовать на место среди лидеров женского тура. Но до этого ещё надо пройти непростой путь», — цитирует Селиваненко «Чемпионат».
По его словам, главное для 16-летней теннисистки сейчас приобретение опыта игр на большом уровне.
Россиянка обыграла немку Тамару Корпач со счётом 7:5, 5:7, 6:2. Продолжительность встречи составила два часа.
Уимблдон пройдёт с 3 по 16 июля.
31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее 18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева оценила выход Андреевой в основную сетку Открытого чемпионата Великобритании.