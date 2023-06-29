Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Селиваненко: в будущем Андреева может стать лидером тура — Мирра очень талантлива

Короткая ссылка
Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о выходе 16-летней россиянки Мирры Андреевой в основную сетку Уимблдона.
Селиваненко: в будущем Андреева может стать лидером тура — Мирра очень талантлива
  • Gettyimages.ru
  • © Eurasia Sport Images

«Мирра, несомненно, одна из наиболее талантливых в своём поколении и в будущем может претендовать на место среди лидеров женского тура. Но до этого ещё надо пройти непростой путь», — цитирует Селиваненко «Чемпионат».

По его словам, главное для 16-летней теннисистки сейчас приобретение опыта игр на большом уровне.

Россиянка обыграла немку Тамару Корпач со счётом 7:5, 5:7, 6:2. Продолжительность встречи составила два часа.

Уимблдон пройдёт с 3 по 16 июля.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее 18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева оценила выход Андреевой в основную сетку Открытого чемпионата Великобритании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить