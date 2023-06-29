Селиваненко: в будущем Андреева может стать лидером тура — Мирра очень талантлива

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался о выходе 16-летней россиянки Мирры Андреевой в основную сетку Уимблдона.

«Мирра, несомненно, одна из наиболее талантливых в своём поколении и в будущем может претендовать на место среди лидеров женского тура. Но до этого ещё надо пройти непростой путь», — цитирует Селиваненко «Чемпионат».

По его словам, главное для 16-летней теннисистки сейчас приобретение опыта игр на большом уровне.

Россиянка обыграла немку Тамару Корпач со счётом 7:5, 5:7, 6:2. Продолжительность встречи составила два часа.

Уимблдон пройдёт с 3 по 16 июля.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее 18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева оценила выход Андреевой в основную сетку Открытого чемпионата Великобритании.