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Чесноков: Мирра Андреева лучше Алины Корнеевой

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков сравнил российских теннисисток — 16-летнюю Мирру Андрееву и 15-летнюю Алину Корнееву.
Чесноков: Мирра Андреева лучше Алины Корнеевой
  • Gettyimages.ru

«Для меня Мирра Андреева и Алина Корнеева — разные по стилю. Сегодня, скажем так, Мирра лучше, потому что у неё результатов больше», — приводит слова Чеснокова Sport24.

Андреева завершила выступление на своём дебютном взрослом турнире Большого шлема, проиграв в третьем круге «Ролан Гаррос» шестой ракетке мира американке Кори Гауфф. 

Корнеева же победила на юниорском «Ролан Гаррос».

Ранее сообщалось, что Андреева раскритиковала корты на турнирах Международной федерации тенниса.

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