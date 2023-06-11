Чесноков: Мирра Андреева лучше Алины Корнеевой
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«Для меня Мирра Андреева и Алина Корнеева — разные по стилю. Сегодня, скажем так, Мирра лучше, потому что у неё результатов больше», — приводит слова Чеснокова Sport24.
Андреева завершила выступление на своём дебютном взрослом турнире Большого шлема, проиграв в третьем круге «Ролан Гаррос» шестой ракетке мира американке Кори Гауфф.
Корнеева же победила на юниорском «Ролан Гаррос».
Ранее сообщалось, что Андреева раскритиковала корты на турнирах Международной федерации тенниса.