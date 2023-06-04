Андреева — о неспортивном поведении в матче с Гауфф: я поступила очень плохо

Российская теннисистка Мирра Андреева оценила своё поведение в матче третьего круга «Ролан Гаррос» с американкой Кори Гауфф.

«Неспортивное поведение? Да, сразу подумала, что это был очень глупый поступок, совершенно необязательный. Я поступила очень плохо. У меня были мысли о дисквалификации, но мне вынесли только предупреждение», — сказала Андреева на послематчевой пресс-конференции.

Она также подчеркнула, что начала нервничать после первого сета, это было её ошибкой.

16-летняя россиянка в матче третьего круга «Ролан Гаррос» уступила Гауфф со счётом 7:6 (7:5), 1:6, 1:6.

В следующем круге американка сыграет с победителем матча между Анной Шмидловой (Словакия) и Кейлой Дей (США).

Ранее сообщалось, что Александрова уступила Хаддад-Майе в третьем круге «Ролан Гаррос».