Медведев: грунт сейчас для меня даже лучше травы — хочу изменить это
«Раньше на сайте ATP было указано, что моё любимое покрытие — трава? Да, это действительно было так. Сейчас же я люблю хардовые корты. Если судить по результатам, грунт сейчас для меня даже лучше, чем трава. Хочу попробовать изменить это», — сказал теннисист на пресс-конференции.
Медведев в первом раунде сыграет с Артуром Фери из Великобритании. Турнир пройдёт с 3 по 16 июля на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.
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