Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Медведев: грунт сейчас для меня даже лучше травы — хочу изменить это

Короткая ссылка
Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих ожиданиях от Уимблдона.

«Раньше на сайте ATP было указано, что моё любимое покрытие — трава? Да, это действительно было так. Сейчас же я люблю хардовые корты. Если судить по результатам, грунт сейчас для меня даже лучше, чем трава. Хочу попробовать изменить это», — сказал теннисист на пресс-конференции.

Медведев в первом раунде сыграет с Артуром Фери из Великобритании. Турнир пройдёт с 3 по 16 июля на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. 

Ранее Дарья Касаткина рассказала, как отнеслась к прошлогоднему отстранению от Уимблдона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить