Медведев: грунт сейчас для меня даже лучше травы — хочу изменить это

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своих ожиданиях от Уимблдона.

«Раньше на сайте ATP было указано, что моё любимое покрытие — трава? Да, это действительно было так. Сейчас же я люблю хардовые корты. Если судить по результатам, грунт сейчас для меня даже лучше, чем трава. Хочу попробовать изменить это», — сказал теннисист на пресс-конференции.

Медведев в первом раунде сыграет с Артуром Фери из Великобритании. Турнир пройдёт с 3 по 16 июля на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Ранее Дарья Касаткина рассказала, как отнеслась к прошлогоднему отстранению от Уимблдона.