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Касаткина рассказала, как отнеслась к прошлогоднему отстранению от Уимблдона

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Теннисистка Дарья Касаткина высказала своё мнение об отстранении российских спортсменов от Открытого чемпионата Великобритании 2022 года.

«Это было сложно, но я была просто благодарна, что мы смогли играть во всех других турнирах WTA. Это сложно, потому что вы чувствуете, что вас наказывают за то, чего вы не делали, и с чем не согласны», — цитирует теннисистку The Times.

Касаткина, получившая 11-й номер посева на Уимблдоне, в первом раунде сыграет с Кэролайн Доулхайд из США. Турнир пройдёт с 3 по 16 июля на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Ранее Алексей Селиваненко заявил, что Касаткина может пройти далеко по турнирной сетке на Уимблдоне.

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