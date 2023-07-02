Селиваненко: Касаткина может пройти далеко по турнирной сетке на Уимблдоне
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- © Hongbo Chen/Keystone Press Agency
«Здесь важна не форма, а настроение. Выход в финал такого турнира — хороший результат. Все зависит от её настроя на каждую следующую игру», — цитирует Селиваненко «Спорт день за днём».
По его мнению, 26-летняя россиянка может обыграть любого соперника.
«Так же, как и все остальные игроки. На Уимблдоне она может пройти далеко по турнирной сетке, если будет играть каждый матч с максимальной самоотдачей», — добавил Селиваненко.
Касаткина, получившая 11-й номер посева на Уимблдоне, в первом раунде сыграет с Кэролайн Доулхайд из США. Турнир пройдёт с 3 по 16 июля на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.
Ранее сообщалось, что состоялась жеребьёвка мужской сетки Уимблдона-2023.