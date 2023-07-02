Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Селиваненко: Касаткина может пройти далеко по турнирной сетке на Уимблдоне

Короткая ссылка
Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко уверен, что Дарья Касаткина вполне способна порадовать своих поклонников хорошим результатом на Открытом чемпионате Великобритании 2023 года.
Селиваненко: Касаткина может пройти далеко по турнирной сетке на Уимблдоне
  • globallookpress.com
  • © Hongbo Chen/Keystone Press Agency

«Здесь важна не форма, а настроение. Выход в финал такого турнира — хороший результат. Все зависит от её настроя на каждую следующую игру», — цитирует Селиваненко «Спорт день за днём».

По его мнению, 26-летняя россиянка может обыграть любого соперника.

«Так же, как и все остальные игроки. На Уимблдоне она может пройти далеко по турнирной сетке, если будет играть каждый матч с максимальной самоотдачей», — добавил Селиваненко.

Касаткина, получившая 11-й номер посева на Уимблдоне, в первом раунде сыграет с Кэролайн Доулхайд из США. Турнир пройдёт с 3 по 16 июля на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Ранее сообщалось, что состоялась жеребьёвка мужской сетки Уимблдона-2023.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить