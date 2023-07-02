Селиваненко: Касаткина может пройти далеко по турнирной сетке на Уимблдоне

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко уверен, что Дарья Касаткина вполне способна порадовать своих поклонников хорошим результатом на Открытом чемпионате Великобритании 2023 года.

«Здесь важна не форма, а настроение. Выход в финал такого турнира — хороший результат. Все зависит от её настроя на каждую следующую игру», — цитирует Селиваненко «Спорт день за днём».

По его мнению, 26-летняя россиянка может обыграть любого соперника.

«Так же, как и все остальные игроки. На Уимблдоне она может пройти далеко по турнирной сетке, если будет играть каждый матч с максимальной самоотдачей», — добавил Селиваненко.

Касаткина, получившая 11-й номер посева на Уимблдоне, в первом раунде сыграет с Кэролайн Доулхайд из США. Турнир пройдёт с 3 по 16 июля на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Ранее сообщалось, что состоялась жеребьёвка мужской сетки Уимблдона-2023.





