Рублёв: организаторы Уимблдона сделали хуже только себе, не допустив россиян в прошлом году
«Думаю, мы могли найти решение. Если действительно хотелось помочь или сделать что-то хорошее для тенниса, то, думаю, очевидно, что были варианты лучше, чем просто не допускать. Они только себе сделали хуже. Теперь мы здесь, я рад вернуться, чтобы участвовать в турнире», — приводит слова Рублёва Asapsports.
Россиянин победил Пёрселла со счётом 6:3, 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты.
В следующем раунде Рублёв встретится с соотечественником Асланом Карацевым.
31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее Зверев поддержал решение допустить россиян на Уимблдон 2023 года.