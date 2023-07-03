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Рублёв: организаторы Уимблдона сделали хуже только себе, не допустив россиян в прошлом году

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Российский теннисист Андрей Рублёв высказался об отстранении соотечественников на Уимблдоне в 2022 году.

«Думаю, мы могли найти решение. Если действительно хотелось помочь или сделать что-то хорошее для тенниса, то, думаю, очевидно, что были варианты лучше, чем просто не допускать. Они только себе сделали хуже. Теперь мы здесь, я рад вернуться, чтобы участвовать в турнире», — приводит слова Рублёва Asapsports.

Россиянин победил Пёрселла со счётом 6:3, 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты.

В следующем раунде Рублёв встретится с соотечественником Асланом Карацевым.

31 марта Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета объявил о допуске россиян и белорусов к участию в Уимблдоне 2023 года в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Зверев поддержал решение допустить россиян на Уимблдон 2023 года.

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