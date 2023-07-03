Янчук считает, что Рублёв хорошо подготовился к Уимблдону

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался об игре российского теннисиста Андрея Рублёва на старте Уимблдона.

«Победа Рублёва абсолютно закономерная, он играл гораздо сильнее своего соперника. Видно, что Андрей хорошо подготовился к Уимблдону», — приводит слова Янчука ТАСС.

Россиянин победил Пёрселла со счётом 6:3, 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты.

В следующем раунде Рублёв встретится с победителем встречи Люка ван Аш (Франция) — Аслан Карацев (Россия).

Ранее Рублёв высказался о победе в первом круге Открытого чемпионата Великобритании.