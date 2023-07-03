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Янчук считает, что Рублёв хорошо подготовился к Уимблдону

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался об игре российского теннисиста Андрея Рублёва на старте Уимблдона.
Янчук считает, что Рублёв хорошо подготовился к Уимблдону
  • Gettyimages.ru

«Победа Рублёва абсолютно закономерная, он играл гораздо сильнее своего соперника. Видно, что Андрей хорошо подготовился к Уимблдону», — приводит слова Янчука ТАСС.

Россиянин победил Пёрселла со счётом 6:3, 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты.

В следующем раунде Рублёв встретится с победителем встречи Люка ван Аш (Франция) — Аслан Карацев (Россия).

Ранее Рублёв высказался о победе в первом круге Открытого чемпионата Великобритании.

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