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Рублёв: очень рад вернуться на Уимблдон после двухлетнего перерыва

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Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о победе в первом круге Открытого чемпионата Великобритании.
Рублёв: очень рад вернуться на Уимблдон после двухлетнего перерыва
  • Gettyimages.ru

«Во-первых, я очень рад вернуться после двухлетнего перерыва. Выступать здесь, в Лондоне, выступать на Уимблдоне — это особенное ощущение. Конечно, всегда хочется выиграть в трёх сетах как можно проще, но не всегда получается», — сказал Рублёв после матча.

Россиянин победил Пёрселла со счётом 6:3, 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты.

В следующем раунде Рублёв встретится с победителем встречи Лука ван Аш (Франция) — Асланом Карацевым (Россия).

Ранее Кудерметова обыграла Канепи на старте Уимблдона.

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