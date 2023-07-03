Рублёв: очень рад вернуться на Уимблдон после двухлетнего перерыва

Российский теннисист Андрей Рублёв высказался о победе в первом круге Открытого чемпионата Великобритании.

«Во-первых, я очень рад вернуться после двухлетнего перерыва. Выступать здесь, в Лондоне, выступать на Уимблдоне — это особенное ощущение. Конечно, всегда хочется выиграть в трёх сетах как можно проще, но не всегда получается», — сказал Рублёв после матча.

Россиянин победил Пёрселла со счётом 6:3, 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты.

В следующем раунде Рублёв встретится с победителем встречи Лука ван Аш (Франция) — Асланом Карацевым (Россия).

Ранее Кудерметова обыграла Канепи на старте Уимблдона.