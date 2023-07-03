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Алькарас рассказал, с кем хочет встретиться в финале Уимблдона

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Первая ракетка мира Карлос Алькарас назвал игрока, с которым хотел бы сыграть в финале Открытого чемпионата Великобритании — 2023.
Алькарас рассказал, с кем хочет встретиться в финале Уимблдона
  • Gettyimages.ru

«Я надеюсь сыграть в финале против Джоковича. Как по мне, это самая сложная задача — противостоять Новаку. Почему играть против него так сложно? Он всё делает очень, очень легко. Его игра — это смесь всего. В его игре очень сложно найти какую-то слабость», — цитирует Алькараса Tennis 365.

Уимблдон состоится с 3 по 16 июля. Матчи пройдут на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

Ранее Дарья Касаткина рассказала, как отнеслась к прошлогоднему отстранению от Уимблдона.

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