Алькарас рассказал, с кем хочет встретиться в финале Уимблдона
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«Я надеюсь сыграть в финале против Джоковича. Как по мне, это самая сложная задача — противостоять Новаку. Почему играть против него так сложно? Он всё делает очень, очень легко. Его игра — это смесь всего. В его игре очень сложно найти какую-то слабость», — цитирует Алькараса Tennis 365.
Уимблдон состоится с 3 по 16 июля. Матчи пройдут на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.
Ранее Дарья Касаткина рассказала, как отнеслась к прошлогоднему отстранению от Уимблдона.